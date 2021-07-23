النقد الدولي يقر إصلاحات دعم الدول منخفضة الدخل للتعافي من كورونا

2021/07/23 | 10:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق صندوق النقد الدولي على عدة ‏الإصلاحات لمنشآت الإقراض الميسرة التابعة له بهدف تحسين دعم الدول منخفضة ‏الدخل خلال أثناء تفشي وباء كورونا "كوفيد - 19" والتعافي منه.وأكد الصندوق في بيان بحسابه الرسمي على تويتر، موافقة مجلسه التنفيذي على …

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