بغداد وواشنطن تعتزمان إعلان سحب القوات القتالية من العراق نهاية 2021

2021/07/23 | 10:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن كبار المسؤولين العراقيين والأمريكيين يخططون لإصدار بيان يدعو لانسحاب القوات الأمريكية من العراق مع نهاية العام الحالي.وقال مسؤولون عراقيون وأمريكيون لـ “وول ستريت […]

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