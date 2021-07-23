16 قتيلاً في مجزرة في بيني بالكونغو الديموقراطية 

2021/07/23 | 10:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 16 شخصاً في كمين نصبه عناصر مفترضون من جماعات مسلحة تابعة للقوات الديمقراطية المتحالفة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وطبية، الجمعة.

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