مع العطلة واغلاق البورصات… هذا ما بلغه سعر الدولار في العراق

2021/07/23 | 10:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت الأسواق المحلية، اليوم الجمعة، استقراراً في أسعار صرف الدولار، مع استمرار اغلاق البورصات.

وبلغ سعر بيع الدولار 148.750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقرت أسعار الشراء على 148.250 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ(1460) ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 ديناراً لكل دولار.

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