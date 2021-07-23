أودي ار 8 جديدة بأداء خارق لا منافس لها

2021/07/23 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت أودي النقاب عن أحدث نسخة من سيارة السباق R8 LMS GT3 لموسم 2022، وهي متاحة بالفعل للفرق الخاصة لطلبها بسعر 505.000 دولار.



الطراز الجديد هو تطور عن R8 LMS GT3 السابقة التي تم الكشف عنها في عام 2015 وتم تحديثها في عام 2018، وكلها تستند إلى الجيل الثاني من السيارة الخارقة R8.

ما الجديد في سيارة السباق؟

يتميز الإصدار المحدّث R8 LMS GT3 بتحسينات في الديناميكا الهوائية وخصائص المحرك وتكييف الهواء والتعليق والتحكم في الجر.

وبشكل أكثر تحديدًا، حصلت السيارة الجديدة على جناح خلفي معاد تصميمه، ونظام سحب جديد لمحرك V10، يتيح توصيل عزم دوران أفضل من المحرك الذي تبلغ سعته 5.2 لتر، والقادر على إنتاج ما يصل إلى 585 حصانًا.

كما زوّدت بمخمدات جديدة قابلة للتعديل بأربعة اتجاهات، وتحكم محسّن في الجر قابل للتعديل، وتحكم أفضل بالمناخ لمزيد من راحة.

الإصدار الجديد على الحلبة

سيتم عرض سيارة Audi R8 LMS GT3 Evo II الجديدة خلال سباق “سبا 24 ساعة” في بلجيكا، بينما سيبدأ ظهورها في السباق قبل نهاية عام 2021 كجزء من الاختبار لموسم 2022.



كما يمكن للفرق ومالكي R8 LMS GT3 السابقة طلب مجموعة ترقية كاملة وتعديلها لتلائم سيارتهم.

منذ عام 2009، تم إنتاج ما مجموعه 275 سيارة سباق Audi R8 LMS GT3، وفازت بـ 83 لقبًا للسائقين وحققت 106 انتصارات في جميع أنحاء العالم.

التزمت أودي وشقيقتها في مجموعة فولكس فاجن لامبورجيني بنماذج Evo للمجموعة التالية من لوائح FIA GT3 التي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، ومن المتوقع ظهور لامبورجيني هوراكان إيفو الجديدة في 2023.

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