تحديد مواعيد انطلاق الموسم الجديد في الدوريات الاوروبية الكبرى

2021/07/23 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تنطلق منافسات الموسم الكروى الجديد 2021-2022 في الدوريات الاوروبية الخمس الكبرى "بيج فايف" في شهر آب المقبل، حيث تختلف مواعيد المباريات الافتتاحية لعودة المنافسات من بطولة لاخرى.وسيكون الدوري الفرنسي هو اول الدوريات الكبرى التي تنطلق في القارة الاوروبية وذلك يوم الثامن من اب المقبل، على أن يسدل الستار على منافساته يوم 21 ايار من العام المقبل .وأعلنت رابطة الدوري الألماني موعد انطلاق النسخة رقم 59 من منافسات البوندزليجا للموسم 2021 – 2022، والتى ستبدأ فى الثاث عشر من آب المقبل بلقاء يجمع حامل اللقب بايرن ميونخ مع مضيفه فريق بوروسيا مونشنكلادباخ ".وحددت رابطة البوندزليجا يوم الرابع عشر من ايار عام 2022 موعدا لنهاية المسابقة، كما ستقام مباراة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ بطل الدوري وبورسيا دورتموند بطل الكأس يوم السابع عشر من اب المقبل، على ملعب "سيجتال ايدونا بارك"، معقل الفريق الأخير ".أما منافسات الدوري الاسباني، فمن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد يوم الخامس عشر من اب المقبل بمباريات الجولة الأولى ".فيما تنطلق منافسات الدوري الإنكليزي "بريميرليج" في الموسم المقبل يوم الثالث عشر من اب بمواجهة فريقى أرسنال مع برينتفورد على ملعب "برينتفورد كوميونيتي".وسيكون الدوري الإيطالي هو آخر الدوريات الكبرى التي تنطلق في اوروبا وتم تحديد يوم الثاني والعشرين من اب للمباراة الافتتاحية على أن ينتهي في الثاني والعشرين من ايار من عام 2022، مع تحديد عطلة أعياد الميلاد من 23 كانون الاول إلى السادس من كانون الثاني ، وهي نهاية الدور الاول في المسابقة "./انتهى2

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