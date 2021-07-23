اليوم.. انطلاق اولمبياد طوكيو رسميا

2021/07/23 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تنطلق اليوم الجمعة، رسميا ، منافسات دورة الألعاب الأولمبية ، التى تقام فى طوكيو للفترة من الثالث والعشرين من تموز الحالى وحتى الثامن من اب المقبل.وتستضيف العاصمة اليابانية الدورة الأولمبية للمرة الثانية في التاريخ بعد استضافتها للمرة الأولى عام 1964.وتأتى إقامة هذه البطولة بعد أن تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف دول العالم العام الماضي 2020 حيث تم التأجيل بناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".ويقام حفل افتتاح أولمبياد طوكيو اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليابان، الثانية ظهرًا بتوقيت بغداد ،و يستمر حفل افتتاح الاولمبياد طوكيو لمدة 4 ساعات كاملة ".وكان من المفترض أن تقام فعاليات أولمبياد طوكيو في الفترة من 24 تموز إلى 9 اب 2020، ولكن بسبب الوباء، تم تأجيل المسابقات لمدة عام، وقرر المنظمون إقامة الألعاب بدون مشجعين أجانب، كما لن يسمح للمواطنين اليابانيين بحضور الأحداث في ست محافظات يابانية، بما في ذلك طوكيو"./انتهى2

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