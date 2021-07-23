2021/07/23 | 10:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الشخير شائع جدًا ويعاني منه نحو 57٪ من الرجال البالغين و40٪ من النساء البالغات.في حالات نادرة، يكون الشخير هادئًا وغير ظاهر تقريبًا، ولكن في معظم الحالات يكون مرتفعًا وغير محبب لكل من الشخص الذي يشخر ومن حوله.لحسن الحظ، يمكن علاج الشخير.هناك عدة طرق للقيام بذلك.يتحدث موقع “ريدوس” الروسي عن هذه الطرق.غير وضع جسمك أثناء النوم غالبًا ما يكون الشخير أسوأ عندما ينام الشخص على ظهره لأن اللسان والحنك الرخو يتم سحبهما للخلف ويعيقان الممرات الهوائية جزئيًا.إذا كنت تشخر، فحاول النوم على جانبك (يسارًا أو يمينًا، أيهما مريح) بدلاً من النوم على ظهرك.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيفية التخلص من الشخير… 5 طرق مجربة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيفية التخلص من الشخير… 5 طرق مجربة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيفية التخلص من الشخير… 5 طرق مجربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).