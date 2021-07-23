2021/07/23 | 10:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت تايلاند اليوم الجمعة عن تسجيل عدد قياسي جديد للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 14575، في ثالث يوم على التوالي، مما يرفع إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء إلى 467707.كما سجلت تايلاند الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 114 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3811 حالة وفاة حتى الآن.هذا وقد شهدت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تايلاند تسجل 14575 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تايلاند تسجل 14575 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).