ميركل ترحب بالاتفاق مع واشنطن بشأن “نورد ستريم2”

2021/07/23 | 10:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم2” بأنه خطوة جيدة.

ولكن في الوقت ذاته أشارت ميركل الخميس في برلين إلى أن الاتفاق لم يشمل كل الخلافات، موضحة أنها محاولة لوضع شروط محددة بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا يجب أن يتم تنفيذها.

لكن بعد يوم من الإعلان، لم يخف بعض كبار المسؤولين بدول شرق أوروبا ازدراءهم لهذا الاتفاق بين واشنطن وبرلين، منددين به باعتباره خطأ له أبعاد بعيدة المدى.

وأعلن البلدان، اللذان كانا على خلاف لسنوات بشأن مشروع نورد ستريم2 بطول 1200 كيلومتر، عن اتفاق الأربعاء، حيث أسقطت الولايات المتحدة اعتراضها على خط الأنابيب.

في المقابل، تعهد الجانبان باتخاذ إجراءات إذا حاولت روسيا استخدام الطاقة كسلح أو ارتكاب أعمال عدائية أخرى ضد أوكرانيا.

كما قالا إنهما سيعملان مع أوكرانيا لتخفيف أثر خط أنابيب بحر البلطيق الجديد، والذي يمكن أن يكتمل الشهر المقبل على أقرب تقدير، نظراً إلى أن أوكرانيا تعتمد على نقل الغاز الروسي عبر أراضيها في الحصول على دخل بمليارات الدولارات.

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