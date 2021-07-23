مصر.. رفع سعر البنزين اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.. إليكم الأسعار

2021/07/23 | 10:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، الأسعار الربع سنوية الجديدة التي يبدأ العمل بها اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، الـ23 من يوليو الجاري.

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