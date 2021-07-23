توصية نيابية تتعلق بامتحانات الثالث متوسط

2021/07/23 | 11:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، عن توجه لرفع توصية إلى وزارة التربية لاحتساب درجة نصف السنة درجة نهائية للصف الثالث المتوسط.وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “يس عراق”، إن “لجنة التربية النيابية مع اعتبار درجة نصف السنة لمرحلة الثالث المتوسط درجة نهائية وتعليق الامتحان النهائي بسبب الأزمة الوبائية الحالية التي تشهدها البلاد ودخول الموجة الثالثة للفيروس”.وأكد أن “مرحلة الثالث المتوسط من المراحل المهمة في العملية التعليمية لكن احتساب درجة نصف السنة هو الخيار الافضل في ظل الازمة الوبائية في الوقت الحالي للحفاظ على ارواح الهيئات التعليمية والطلبة واولياء امورهم”.وكانت وزارة التربية، قد اكدت في وقت سابق، أن الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط ستبدأ في الأول من آب والسادس الإعدادي في الـ 21 منه، فيما أشارت إلى أن الامتحانات ستكون حضورية.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الوزارة لم تجر اي تغيير على موعد الامتحانات النهائية للصفوف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي”، مؤكدا أن “امتحانات الصف الثالث المتوسط ستبدأ في الاول من اب والسادس الاعدادي في 21 منه وستكون حضورية”.وأضاف، أنه “ضمن الصلاحيات الممنوحة للوزارة أصبحت امتحانات الثالث أربع مواد فقط”، مبينا أن “الوزارة جادة باتباع جميع الاجراءات والارشادات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال فترة الامتحانات”.

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