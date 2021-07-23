أرباح تويتر تفوق التوقعات.. و206 ملايين مستخدم نشط

2021/07/23 | 11:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت شبكة "تويتر" في الربع الثاني من السنة الجارية أرباحاً صافية وإيرادات أفضل مما توقعه المحللون، كذلك سجّلت أداءً أفضل بقليل من المنتظر من حيث البيانات المهمة المتعلقة بعدد المستخدمين النشطين الذين وصل في الوقت الراهن إلى 206 ملايين.

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