الخارجية الأميركية: الجولة السابعة من محادثات فيينا لم تحدد بعد

2021/07/23 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن الجولة السابعة من المحادثات حول العودة للإتفاق النووي لم تحدد بعد.

وأوضح في تصريحات صحافية، أن بلاده أبدت مراراً استعداداها على العمل للعودة والالتزام المشترك بالاتفاق، مشدداً على أن الدبلوماسية هي الأداة الأكثر فعالية المتوفرة مع شركاء أميركا للتأكد من جديد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وأشار أيضا الى أن الولايات المتحدة تدرك أن إيران تعيش هذه الأيام مرحلة انتقالية، كما أن هناك إشارات لقرارات جديدة قد تتخذ داخل النظام هناك.

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