قائد الثورة الاسلامية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2021/07/23 | 11:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تلقى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الجمعة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا.وتم تطعيم آية الله السيد علي خامنئي الجرعة الثانية من لقاح كووايران بركت المصنع محلياً.وكان قائد الثورة الاسلامية قد تلقى الجرعة الاولى من لقاح كووايران بركت في 25 حزيران/ يونيو الماضي.

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