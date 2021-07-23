2021/07/23 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، عن توجه لرفع توصية إلى وزارة التربية لاحتساب درجة نصف السنة درجة نهائية للصف الثالث المتوسط.وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري، بحسب الوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرك برلماني لاحتساب درجة نصف السنة للثالث المتوسط المركز الخبري الوطني.

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