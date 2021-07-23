طاجيكستان مستعدة لاستقبال 100 ألف لاجئ أفغاني

2021/07/23 | 11:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مسؤول كبير في طاجيكستان اليوم الجمعة، إن بلاده تستعد لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف لاجئ من أفغانستان المجاورة، حيث تصاعد القتال مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة.

وتسيطر حركة طالبان على المزيد من الأراضي في أفغانستان، وتقدر وزارة الدفاع الأمريكية أنها تحكم قبضتها حالياً على أكثر من نصف مراكز الأقاليم الأفغانية.

وقال إمام علي إبراهيمزودا نائب رئيس لجنة الطوارئ في طاجيكستان في إفادة اليوم الجمعة، إن الجمهورية السوفيتية السابقة تبني بالفعل مستودعين كبيرين لتخزين الإمدادات اللازمة للاجئين في إقليمين متاخمتين للحدود مع أفغانستان.

وفر بضع مئات من المدنيين الأفغان إلى طاجيكستان هذا الشهر لكن حكومة دوشنبه تقول إنهم عادوا إلى بلادهم.

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