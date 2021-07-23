"الصحة" العراقية تنفي نقص الأكسجين في المستشفيات

2021/07/23 | 11:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصحة العراقية توفير مادة الأُكسجين الطبي في جميع المستشفيات.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "مادة الاوكسجين متوفرة في جميع المؤسسات الصحية وبانسيابية عالية"، نافياً "وجود …

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