بافل طالباني: نرفض تسيس القضاء

2021/07/23 | 11:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني في دباشان، وزير العدل سالار عبدالستار.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان، استقلال وآلية تنفيذ قرارات القضاء، وتثبيت العدالة ومواجهة الفساد وآلية التنسيق والتعاون بشكل اكبر بين السلطات القضائية في اقليم كوردستان والعراق، من اجل تثبيت الاستقرار وامن اكثر وحماية اسس حقوق الانسان.

وجدد بافل طالباني مساندة ودعم الاتحاد الوطني الكوردستاني لتنفيذ قرارات السلطة القضائية موضحا، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني ضد الذين يخالفون القانون وقرارات المحاكم، بشكل كامل، ولن نسمح للذين ينتهكون القانون الاستفادة من الاختلافات بين اقليم كوردستان والعراق، وسنقف ضدهم وباشد صورة.

واوضح ايضا، انه لا يجوز لأي شخص ان يكون فوق القانون ويجب ان يكون الجميع متساوون امام قرارات القضاء، وان الاتحاد الوطني الكوردستاني ينظر الى استقلالية المحاكم وقرارات القضاء باحترام كبير، وضد اي مرام ومحاولة لتسيس القضاء.

PUKmedia ترجمة

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