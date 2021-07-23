كيف حدّ فيروس كورونا من الهجمات الإرهابية في العالم؟

2021/07/23 | 11:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول تقرير جديد للأمم المتحدة إنه بعد ما يقرب من 20 عامًا على هجمات 11 سبتمبر، لا يزال الإرهاب يمثل تهديدًا كبيرًا في أنحاء العالم، وخاصة في شرق وغرب إفريقيا.في العالم الغربي، كما يقول، لعبت قيود السفر الوبائية "دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب".تقرير نيك روبرتسون.

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