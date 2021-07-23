2021/07/23 | 11:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف محافظ الأنبار علي الدليمي، اليوم الجمعة، عن عدد المشمولين بالتثبيت على الملاك الدائم وفق قانون موازنة عام 2021 الاتحادي، مشيراً إلى أن المحافظة تنتظر تعليمات وزارة المالية للمباشرة بتثبيت العقود المستحقين وفق القانون.

وقال الدليمي إنه: “تم الإيعاز الى جميع دوائرنا سواء التابعة للوزارات او المحافظة إلى حصر عدد العقود ممن لديهم خدمة 5 سنوات فما فوق من المشمولين بالتثبيت على الملاك الدائم وفق القانون”، مبيناً أن “عدد العقود المشمولين بالتثبيت يتراوح بين 2000 إلى 3000 متعاقد”.

وأضاف، أن: “وزارة المالية لم تعطنا تعليمات بشأن تثبيت العقود المستحقين”، لافتا الى أنه “مع إصدار التعليمات ستكون هنالك تخصيصات مالية، وسنتمكن من تثبيت المستحقين”.

وفيما يخص درجات الحذف والاستحداث، أشار إلى أن: “موازنة هذا العام حددتنا بضوابط، منها أن درجات الحذف والاستحداث تذهب الى مجلس الخدمة الاتحادي، لتعويض المحافظات والوزارات المحتاجة لتلك الدرجات، وهذه عملية طويلة وتجربة جديدة”، مشددا على “ضرورة الإسراع في إنجاز درجات الحذف والاستحداث لتعيين مجموعة من الخريجين”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تحصي عدد درجات التعيين لديها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تحصي عدد درجات التعيين لديها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).