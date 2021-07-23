اقتراح نيابي لاحتساب درجة نصف السنة للثالث المتوسط

2021/07/23 | 11:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت وزارة التربية، قد اكدت في وقت سابق، أن الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط ستبدأ في الأول من آب والسادس الإعدادي في الـ 21 منه، فيما أشارت إلى أن الامتحانات ستكون حضورية.

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