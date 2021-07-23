الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع

2021/07/23 | 11:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني استقرت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه لأول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.واستقر سعر الذهب في المعاملات […]

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