الجو العام - فاضل خليل

2021/07/23 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل ويتولد من مجموعة الاحداث الرئيسية التي يتشكل بواسطتها العرض المسرحي، ويتكون بواسطتها العرض المسرحي.



وتتكون من خلالها ايقاعاته، والجو العام، يرتبط بعلاقة وثيقة مع خط الفعل المتصل.



ومثل ما ان لكل حدث في حياة العمل تكوينا جديدا مغايرا للحدث السابق وما يتبعه من احداث، فان شكل كل حدث يجب ان يختلف ايضا عما سبقه وعما سيلحق من احداث.



من حيث نوع التعبير الصوتي والجسماني.



وكل تعبير جديد يحكمه منطق حركي وفق ......





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