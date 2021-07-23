الاستبداد والإرهاب.. وجهان لعملة واحدة - ليلى موسى

2021/07/23 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى كثيرة هي الاستراتيجيات التي تتبناها الدول لإدارة بلدانهم ودولهم للوصول بهم إلى بر الأمان، وتحقيق الرفاهية لشعوبهم ومنافسة الشعوب والبلدان الأخرى في سباق بمجالات العلوم والاقتصاد والصحة ...إلخ، لذلك نراهم في حالة بحث دائم لابتكار استراتيجيات، وتكتيكات، وأدوات تلبي تطلعات شعوبهم والتغييرات الحاصلة.



وهذا ما تفتقده غالبية بلدان الشرق الأوسط، إذ مازالت تعمل بكل ما أوتيت من قوة وإرادة لتطبيق سياسات واست ......





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