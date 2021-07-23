التلفزيون الإيراني: مقتل شخص خلال ’أعمال شغب’ في محافظة لورستان

2021/07/23 | 11:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قُتل شخص وأصيب اثنان بجروح في إطلاق نار خلال "أعمال شغب" ليل الخميس في محافظة لورستان بغرب إيران، وفق التلفزيون الرسمي الذي ألمح الى أنها كانت مرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد منذ أيام.

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وأفاد الموقع الالكتروني لتلفزيون "إيريب نيوز" الجمعة أنه "ليل أمس، اندلعت أعمال شغب في شوارع أليكودرز (في محافظة لورستان) استمرت لساعات"، تخللها "إطلاق نار مشبوه من عناصر مجهولين"، أدى لمقتل شخص في العشرين من عمره وإصابة اثنين آخرين.

وأشار الى أن بعض المشاركين "زعموا أنهم نزلوا الى الشارع على خلفية مشاكل المياه في خوزستان" التي تشهد احتجاجات منذ الأسبوع الماضي.

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