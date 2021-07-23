تواصل الاحتجاجات في إيران على شح المياه

2021/07/23 | 11:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر تقرير إخباري أن الاحتجاجات على نقص المياه اندلعت ليلة أمس الخميس، لليلة الثامنة على التوالي في عشر مدن باقليم خوزستان جنوب غربي إيران.

وذكر موقع “ايران انترناشونال ” اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية ارسلت عدة آلاف من قوات الأمن والوحدات الخاصة إلى مناطق الاحتجاجات.

وقال الموقع إن هذه القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار على المحتجين.

وتابع ان احتجاجات اندلعت في محافظة لرستان.

ونقل الموقع عن مصادر محلية القول إن قوات الحرس الثوري اعتقلت العشرات من المحتجين.

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