اسعار صرف العملات امام الدينار خلال عيد الاضحى

2021/07/23 | 11:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت اسعار صرف العملات الاجنبية امام الدينار العراقي، استقرارا نسبياً خلال 3 ايام من عيد الاضحى، في اقليم كوردستان.

وقال شوان هادي تاجر العملة في سوق السليمانية لـPUKmedia: ان اسعار اغلب العملات الاجنبية امام الدينار العراقي، شهدت خلال ايام العيد، استقرارا نسبيا، لافتا الى ان سعر صرف 100 دولار امام الدينار العراقي بلغ 148 الف و250 دينار.

واضاف: ان اسواق العملات لم تفتح خلال عيد الاضحى، مؤكدا اسعار باقي العملات بحسب البورصة، امام الدينار العراقي هي على الشكل التالي:

100 باون = 202.000 دينار.

100 يورو = 174.000 دينار.

100 ليرة تركية = 17.000 دينار.

100 الف تومان ايراني = 6.000 دينار.

PUKmedia خاص

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