تزايد الاصابات الجديدة بكورونا في كركوك

2021/07/23 | 11:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت دائرة صحة كركوك يوم الجمعة، تفاقم الاصابات بفايروس كورونا المستجد في المحافطة.

وقال مدير صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان الوضع الصحي بسبب فايروس كورونا سيء جدا، موضحا، ان المحافظة تسجل يوميا 5 حالات وفاة.

واضاف: ان الاصابات بفايروس كورونا بالمئات يوميا، مؤكدا ان المحافظة لا تمتلك اجهزة تستطيع بها تحديد الوفيات ان كانت بالسلالة الجديدة.

واكد ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية والابتعاد عن التجمهر للحد من انتشار الفايروس.

PUKmedia خاص

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