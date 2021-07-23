الاستخبارات المركزية الأميركية: لم نتوصل إلى استنتاج نهائي حول منشأ فيروس كورونا للآن

2021/07/23 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، أن سلطات بلاده لم تتوصل بعد إلى أي استنتاج نهائي حول منشأ فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى كوفيد تسعة عشر.

وقال بيرنز في تصريحات صحفية، إن الرد الصريح يكمن في أنه لا يمكن اليوم عرض أي استنتاج نهائي حول ما إذا ظهر الفيروس بسبب حدث طارئ في مختبر أو عبر الانتقال الطبيعي من حيوان مصاب إلى البشر، لكننا نعمل بشكل دؤوب لاكتشاف ذلك.

وأشار إلى أن الحكومة الصينية لم تظهر في البداية شفافية في هذا الأمر ولم تتعاون مع تحقيق منظمة الصحة العالمية بشكل كامل.

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