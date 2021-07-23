2021/07/23 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بشأن دخول العراق وسوريا مشياً على الأقدام، غضباً سياسياً واسعاً، في الأوساط العراقية، وسط مطالبات، بوقف انتهاكات أنقرة، واستدعاء السفير التركي لدى بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية التركي يغضب العراقيين بتصريحات “توسعية” ودعوات لرد جريئ المركز الخبري الوطني.

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