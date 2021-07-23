أصداء مظاهرات خوزستان.. التليفزيون الإيراني: مقتل شخص في

2021/07/23 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل شخص وأصيب اثنان بجروح في إطلاق نار خلال "أعمال شغب"، ليل الخميس، في محافظة لورستان بغرب إيران، وفق التلفزيون الرسمي الذي ألمح إلى أنها كانت مرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد منذ أيام.

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