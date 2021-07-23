اجمالي الوفيات تتجاوز الـ4 ملايين حالة.. الدول العشر الأكثر تضرراً من كورونا

2021/07/23 | 12:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من192.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 192.531.709، وإجمالي الوفيات 4.135.259.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ6.610.190 حالة […]

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