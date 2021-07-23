الهند: إصابات الفيروس الوبائي تجتاز حاجز 31 مليوناً

2021/07/23 | 12:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و483 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة: " تم تسجيل 35342 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 31.29 مليون".

وأضاف البيان، كما تم تسجيل 483 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبلغ بذلك عدد الوفيات الإجمالي 419470 وفقا للبيانات الحكومية.

بالمقابل أعلنت الهند أمس الخميس عن تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة خلال الشهرين الماضيين بداء "الفطر الأسود" الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، ويعصف بمصابي كورونا بالدرجة الأولى.

وهذا المرض الفطري أجبر الجراحين على إزالة عيون وأنوف وعظام الفكين لدى بعض المرضى لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ.

وأشارت السلطات إلى أن ولاية ماهاراشترا (غرب) هي الأكثر تضررا بهذا المرض حيث سجلت 9348 إصابة.

وقبل جائحة كورونا كانت الهند تسجل 20 إصابة فقط بهذا الداء سنويا.

ويعزو الخبراء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بداء "الفطر الأسود" إلى الإفراط في استخدام السترويدات لعلاج مرضى كورونا.

"رويترز"

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