مع بدء الألعاب الأولمبية في اليابان.. كيف تواجه البلاد ضغوط جائحة كورونا؟

2021/07/23 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتمد اليابان على نظام صحي مجرب للتعامل مع هذه الحقبة الجديدة من الجائحة.ساعدهم هذا النظام على اجتياز الموجة الأولى من الجائحة بنجاح، لكن هل يمكن لأفكار الماضي إعدادهم للمستقبل حيث تواجه البلاد الآن تحديًا يتمثل في متغير جديد للفيروس، والتعب من طرح اللقاح البطيء، وقدوم المشاركين في الألعاب الأولمبية من جميع أنحاء العالم إلى هذه الدولة الجزيرة؟ يستكشف كبير المراسلين الطبيين في CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، ما الذي ميز هذا البلد في تعامله مع جائحة فيروس كورونا والتحديات التي يواج

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