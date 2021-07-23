من قضية القضايا إلى أزمات بلا قضية - عدنان الصباح

2021/07/23 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح صارت قضية فلسطين قضايا وقضايا فاين اصل القضية ومن هي الجهة المعنية بها بعد ان اصبح لكل منا قضيته ليست الفردية فقط بل والعامة فقد اقتسمنا القضية بأيدينا كما اقتسم العدو ارضنا بأشكال واشكال وحتى صار بإمكاننا اليوم القول بان قضية الارض لم تعد قضيتنا الحية ولا قضيتنا الاولى والامر ينسحب ايضا على الشعب فبعد ان كنا نتحدث عن شعب فلسطيني واحد بات لدينا شعوب وتحول كل ما كان موحدا في قيمنا واهدافنا وقضيتنا ......





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