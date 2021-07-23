عن موات تجمع ق ح ت - المنصور جعفر

2021/07/23 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر تصور عن أسباب موات تجمع "قوى الحرية والتغيير" (ق ح ت) الذي كان أكبر منظمات التغيير السياسي في السودان في الفترة بين شهري يناير وأغسطس 2019 1- بداية التدهور: بدأ تدهور تجمع ق ح ت قبل تأسيسه وولادة وثيقته المفتوحة لكل الطبقات أي صياغتها المهتمة بتغيير شكل الحكم دون اهتمام مماثل بتغيير ديكتاتورية تماسيح السوق، وهي الديكتاتورية التي من أزماتها داخل مجتمعات المركز والهامش نما الإحسا ......





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