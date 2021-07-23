أيها المحتلون أخرجوا من عراقنا - محمد جواد فارس

2021/07/23 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_جواد_فارس أيها المحتلون أخرجوا من عراقنا أنتم ..و أعوانكم ..و ذيولكم لوصبت أنهار العالم كله في قلبي لن تطفئ جذوة حبك يا وطني ناظم حكمت ثمانية عشرة سنة وشعبنا العراقي يعاني من الاحتلال ، الذي جاء بمخططا ......





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