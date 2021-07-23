2021/07/23 | 12:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توقع رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان فرانسوا ديلفريسي، موعد العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي فيروس كورونا.وقال ديلفريسي، إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي وباء كوفيد-19، قد لا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول صحي بارز يتوقع موعد العودة للحياة الطبيعية بعد كورونا المركز الخبري الوطني.

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