مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في محافظة لورستان غربي ايران

2021/07/23 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان بجروح بإطلاق نار خلال أعمال شغب في محافظة لورستان الواقعة غربي إيران، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.

والمح التلفزيون الإيراني إلى أن أعمال الشغب كانت مرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد منذ أيام ، مضيفا ان أعمال شغب اندلعت في شوارع أليكودرز واستمرت لساعات تخللها إطلاق نار مشبوه من عناصر مجهولين.

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