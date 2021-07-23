بسبب الدولار.. الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع

2021/07/23 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لأول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش.والذهب متراجع 0.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.في حين استقرت العقود الأمريكية […]

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