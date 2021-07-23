الخلية تحصي فعاليات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة والتحقيقات خلال أسبوع

2021/07/23 | 12:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها خلال الاسبوع الماضي.

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وذكر بيان للخلية تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تموز 2021)، أن حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة من ١٥/٧/٢٠٢١ ولغاية ٢٢/٧/٢٠٢١:

١_ تنفيذ أوامر قبض وفق المادة ١/٤ ارهاب عدد ٣٧٢_ تنفيذ أوامر قبض مختلفة عدد ٢١٢٣_ القبض على متعاطين وتجار مخدرات عدد ٢٤٤_ ضبط كدس عتاد عدد ٢٤٥_ ضبط عبوات ناسفة عدد ٦٦_ ضبط عتاد مختلف عدد ١١٤٢٧_ ضبط مخدرات كرستال ١،١٥٨ كغم٨_ ضبط حبوب مخدرة عدد ١٤٧٩_ ضبط قطع أثرية عدد ٢١٠ _ ضبط معمل للغش الصناعي عدد ٦١١ _ ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة عدد ٢٠٧ كارتون١٢ _ ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة عدد ٤٠١٣_ القبض على مخالفي التسعيرة ورفع الأسعار عدد ٥١٤ _ حماية المنتج المحلي ١٣٢ طن١٥ _ ضبط صهاريج تهريب نفط عدد ١٠١٦ _ ضبط عجلات تحمل مواد مهربة ٢٣٥ طن١٧ _ القبض على مهربين عدد ٧١٨ _ ضبط تهريب المواشي عدد ٦٩١١٩ _ تدمير مضافة عدد ٦٢٠ _ قتل ارهابيين عدد ٢

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