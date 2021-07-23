وزير التربية يعزي بوفاة طالبين اثنين من الانبار

2021/07/23 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدم وزير التربية علي حميد الدليمي تعازيه ومواساته بوفاة الطالبة الموهوبة ديمة ماهر مهدي في الصف السادس العلمي وأخيها أحمد ماهر مهدي، أحد طلبة مدرسة المتميزين في محافظة الأنبار، ، واللذان توفيا إثر حادث سير مؤسف على الطريق السريع بين الرمادي والفلوجة .

وجاء في تعزية الدليمي : “تلقينا بقلوب عامرة بالإيمان، ونفوس راضية بقضاء الله وقدره ، نبأ وفاة الطالبة ديمة ماهر مهدي وأخيها أحمد ماهر مهدي، واللذان كانا نموذجاً مشرقاً للطالب الانموذج بكل المقاييس العلمية والتربوية والاخلاقية .

واعرب معاليه إثر هذه الفاجعة الأليمة، عن خالص التعازي القلبية لكل العائلة الكريمة والأسرة التربوية ، داعياً الباري عز وجل أن يتغمد روح الفقيدين بواسع رحمته، وأن يعين أهلهم على تجاوز آثار هذه المحنة الأليمة ويلهمهم عظيم الصبر والسلوان”.

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