كاميرا CNN ترصد طوكيو من الجو قبل بدء أولمبياد 2020

2021/07/23 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلقي ويل ريبلي مراسل CNN نظرة على مدينة طوكيو قبل أولمبياد 2020، حيث أثبت عدد متزايد من الرياضيين إصابتهم بـ Covid-19 وظلت الأماكن خالية تقريبًا من المتفرجين.

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