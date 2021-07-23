"إنهاء الإفلات من العقاب" تعلن تسجيلها منظمة دولية

2021/07/23 | 13:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

سُجلت حملة "إنهاء الافلات من العقاب"، كمنظمة دولية وجهة قانونية مستقلة رسميًا.

وقالت المنظمة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "ستاخذ على عاتقها الخوض في المسارات القانونية وتبني جهود ملاحقة المرتكبين لجرائم السرقة والفساد والانتهاكات والاغتيالات التي بقيت دون عقاب".

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