ريال مدريد يعلن إصابة نجمه بنزيما بكورونا

2021/07/23 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن ريال مدريد، يوم الجمعة، إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بفيروس كورونا بحسب ما نشر في موقعه الرسمي.واكتفى النادي الملكي ببيان قال فيه “يعلن نادي ريال مدريد عن إصابة […]

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