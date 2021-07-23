حصيلة ’الجائحة’ اليومية في النجف: مئات الإصابات وثلاث وفيات

2021/07/23 | 13:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تموز 2021)، إنه "تم اجراء 1306 فحوص مختبرية لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وبلغت عدد الاصابات 331 فيما تماثل 449 مصابا للشفاء مقابل تسجيل 3 حالات وفاة".

وأوضحت أنه وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 75707مجموع حالات الشفاء : 68305مجموع الوفيات : 599

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