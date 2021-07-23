خانقين.. ناشطون يوفرون اسطوانات اوكسجين لمصابي كورونا

2021/07/23 | 13:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ناشطون مدنيون في خانقين، بتوفير 50 اسطوانة اوكسجين لردهات مصابي كورونا، بعد النقص الحاد للاوكسجين خلال عطلة عيد الاضحى.

وقال عباس اركوازي مدير الثقافة والفنون في خانقين لـ PUKmedia: انه تم توفير 50 أسطوانة اوكسيجين بجهود ذاتية من ناشطي خانقين دون أي دعم حكومي اعتمادا على العمل التعاوني المشترك، موضحا، ان الناشطين قاموا باسعاف ردهات العزل ومصابي كورونا بالاوكسجين بعد عجز الحكومة من توفير اسطوانات الأوكسجين للمرضى.

واضاف: ان مستشفى خانقين تعاني منذ بداية عطلة العيد من نقص حاد بالاوكسجين بسبب توقف استيراد الأوكسجين من دول الجوار بسبب عطلة العيد، مشيرا الى ان ردهة العزل في خانقين بحاجة يومية إلى 250 اسطوانة اوكسيجين.

وبين، ان كوادر مستشفى خانقين العام قاموا بحملة لتوفير قرابة 150 أسطوانة أخرى خلال الأيام الماضية، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة من مستشفى خانقين وإدارة القضاء وناشطين مدنيين لتوفير مكان ملائم للردهة بعد ان اوعزت صحة ديالى في وقت سابق بنقل ردهة العزل إلى القطاع الصحي

وعلى صعيد متصل اهاب الدكتور ازاد الدلوي مدير مستشفى خانقين العام، بالمواطنين الى مساعدة الكوادر الصحية خلال هذه الفترة الحرجة من خلال الالتزام بالاجرائات الرقية ودعم جهود صحة القضاء .

PUKmedia خاص

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