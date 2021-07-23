2021/07/23 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النجف / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و331 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء 1306 فحوص […]
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وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء 1306 فحوص […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة تسجل 3 وفيات و331 إصابة جديدة بكورونا المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة تسجل 3 وفيات و331 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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