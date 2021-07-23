صحة تسجل 3 وفيات و331 إصابة جديدة بكورونا

2021/07/23 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و331 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء 1306 فحوص […]

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