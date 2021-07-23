نور الشربيني تؤكد صدارتها.. مصريان يفوزان ببطولة العالم للإسكواش

2021/07/23 | 13:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت المصرية، نور الشربيني ،من الحفاظ على لقبها بعد أن فازت ببطولة العالم "الفراعنة" يواصلون سيطرتهم..مصريان يفوز ببطولة العالم للإسكواش للسيدات للعام الثاني على التوالي، فيما فاز مواطنها، علي فرج، بنفس اللقب عن فئة الرجال.

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